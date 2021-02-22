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Вниманию автолюбителей, 23 февраля с утра перекроют улицу Павленко в Симферополе
Фото: fmp

Вниманию автолюбителей, 23 февраля с утра перекроют улицу Павленко в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 21:15 22.02.2021

23 февраля с 6:30 до 11:00 в Симферополе перекроют движение по улице Павленко. Причина – проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Движение транспорта будет ограниченно на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина. В указанный период времени на данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, также организовано дежурство машины эвакуатора, — сообщили в администрации крымской столицы.

Городские власти просят автолюбителей учитывать эту информации при планировании поездок.

Вниманию автолюбителей, 23 февраля с утра перекроют улицу Павленко в Симферополе

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