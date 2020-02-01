Вниманию автолюбителей. Изменена схема проезда возле здания управления ГИБДД в Симферополе

А стоянка и вовсе запрещена.

В Симферополе, возле здания управления ГИБДД МВД по Республике Крым, расположенного на улице Киевская, 158, изменилась схема организации дорожного движения.

Для организации безопасности дорожного движения установлены необходимые технические средства дорожного движения в необходимых местах, согласно утвержденной схеме организации дорожного движения (дорожные знаки, делиниаторы).

С 1 февраля 2020 года за нарушение правил остановки, стоянки на данном участке дороги согласно статье 27. 13 Кодекса об Административных правонарушениях будет осуществляться принудительная эвакуация транспортных средств с постановкой на специализированную стоянку до устранения причин задержания.

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