Вниманию автомобилистов: на дорогах Крыма по утрам и вечерам — лёд

МЧС Республики Крым призывает автомобилистов быть крайне внимательными при движении по дорогам полуострова: в ночные и утренние часы на многих участках — заморозки и гололедица.

Спасатели напоминают: особенно важно соблюдать все меры предосторожности при проезде перевалов, традиционно сложных в плане дорожной обстановки – Грушевский и Ангарский. Как показывает опыт прошлых лет, во время сложных погодных условий там часто возникают заторы и происходят ДТП.

За прошедшие сутки информация об ограничении проезда на автодорогах Крыма не поступала. Согласно данным на 6:00 21 января, на перевалах Крыма наблюдаются следующие погодные условия: Ангарский перевал: -7°, туман; Грушевский перевал: -4°, туман, — проинформировал министр ЧС РК Сергей Шахов. — Обработано 270 км дорог. Израсходовано 202 тонны ПСС. На дежурстве от РСЧС находятся 24 единицы техники и 55 человек.

Но не только горные перевалы в Крыму чреваты «ледяными ДТП». Сегодня рано утром на трассе «Симферополь – Джанкой» произошло массовое ДТП с участием 4-х машин. Как делятся в соцсетях очевидцы, причиной аварии стали лед на дороге и «летняя резина» авто.