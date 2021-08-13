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«Верево Сити»
Вниманию автомобилистов: на дорогах Севастополя ночная операция «Нетрезвый водитель»

Вниманию автомобилистов: на дорогах Севастополя ночная операция «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:27 13.08.2021

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя будут снова выявлять пьяных водителей на дорогах города. Очередной оперативно-профилактический рейд «Нетрезвый водитель» пройдёт в ночь с 14 на 15 августа.

Главная цель операции – стабилизация обстановки с аварийностью, профилактика ДТП и снижение тяжести последствий, обеспечение правопорядка на улицах города и других общественных местах, пресечение и раскрытие преступлений на территории Севастополя, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Севастополя обращается ко всем жителям города, если Вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по г. Севастополю по телефонам: 8(8692) 73-84-01 или 102.

Вниманию автомобилистов: на дорогах Севастополя ночная операция «Нетрезвый водитель»

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