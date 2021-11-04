Вниманию автомобилистов: в Симферополе на двое суток перекрывают улицу Залесскую

Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств по улице Залесской. Сообщается, что с 5 по 7 ноября на участке от улицы 60 лет Октября до улицы Аральской будут вестись дорожно-ремонтные работы.

Временное ограничение движения транспортных средств вводится с 6:00 часов 5 ноября до 6:00 часов 7 ноября, — отметили в администрации Симферополя. — В целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети. Просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения по городу.