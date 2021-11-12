Вниманию автомобилистов. В Симферополе в воскресенье перекроют улицу Красноармейскую

О временном ограничении движения в Симферополе сообщает городская администрация.

С 6:00 14 ноября (воскресенье) до 3:00 15 ноября (понедельник), в связи с проведением дорожных ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств по ул. Красноармейская (участок от ул. Козлова до ул. Крылова). Просим жителей и гостей Симферополя учесть данную информацию при формировании маршрута передвижения по городу, — говорится в сообщении.