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Вниманию автомобилистов. В Симферополе в воскресенье перекроют улицу Красноармейскую

Вниманию автомобилистов. В Симферополе в воскресенье перекроют улицу Красноармейскую

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:27 12.11.2021

О временном ограничении движения в Симферополе сообщает городская администрация.

С 6:00 14 ноября (воскресенье) до 3:00 15 ноября (понедельник), в связи с проведением дорожных ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств по ул. Красноармейская (участок от ул. Козлова до ул. Крылова). Просим жителей и гостей Симферополя учесть данную информацию при формировании маршрута передвижения по городу, — говорится в сообщении.

Вниманию автомобилистов. В Симферополе в воскресенье перекроют улицу Красноармейскую

 

Вниманию автомобилистов. В Симферополе в воскресенье перекроют улицу Красноармейскую

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