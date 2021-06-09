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Вниманию водителей! На дорогах Крыма – операция «Встречная полоса. Обгон»

Вниманию водителей! На дорогах Крыма – операция «Встречная полоса. Обгон»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:37 09.06.2021

Сотрудники Госавтоинспекции с 10 по 19 июня проведут на дорогах Крыма комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса. Обгон»

Согласно анализу аварийности на крымских дорогах, основными причинами ДТП в регионе являются нарушения правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а также неправильный выбор дистанции, — в Госавтоинспекции объяснили внимание к данному виду нарушений ПДД.

ГИБДД Крыма в очередной раз напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения Российской Федерации.

Вниманию водителей! На дорогах Крыма – операция «Встречная полоса. Обгон»

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