Вниманию водителей! На дорогах Крыма – операция «Встречная полоса. Обгон»

Сотрудники Госавтоинспекции с 10 по 19 июня проведут на дорогах Крыма комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса. Обгон»

Согласно анализу аварийности на крымских дорогах, основными причинами ДТП в регионе являются нарушения правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а также неправильный выбор дистанции, — в Госавтоинспекции объяснили внимание к данному виду нарушений ПДД.

ГИБДД Крыма в очередной раз напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения Российской Федерации.