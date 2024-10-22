Вниманию автомобилистов, проезд к Центральному рынку Симферополя будет затруднен

В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 17:00 часов 23 октября в Симферополе будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Маяковского (от улицы Жуковского до площади Амет-Хана Султана).

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — уточнили в администрации крымской столицы.

Городские власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения (в частности, к Центрально рынку).