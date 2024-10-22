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Вниманию автомобилистов, проезд к Центральному рынку Симферополя будет затруднен

Вниманию автомобилистов, проезд к Центральному рынку Симферополя будет затруднен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:41 22.10.2024

Внимание! Временное ограничение движения в Симферополе.

Городские власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения (в частности, к Центрально рынку).

Вниманию автомобилистов, проезд к Центральному рынку Симферополя будет затруднен

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