Вниманию автомобилистов, проезд к Центральному рынку Симферополя будет затруднен
Опубликовал: CrimeaPRESS
в Транспорт Крыма
20:41 22.10.2024
транспорт в Крыму 2024-10-22
Внимание! Временное ограничение движения в Симферополе.
В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 17:00 часов 23 октября в Симферополе будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Маяковского (от улицы Жуковского до площади Амет-Хана Султана).
В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — уточнили в администрации крымской столицы.
Городские власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения (в частности, к Центрально рынку).
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