Вниманию крымчан! Есть проблемы с выплатой (точнее невыплатой) зарплаты – вам сюда

Следком и прокуратура ждут сигналов от пострадавших.

Главный следователь полуострова вместе с представителями прокуратуры и трудинспекции проведут прием граждан по вопросам невыплаты зарплаты и иных выплат. Об этом сообщили в Следственном комитете. Всех, у кого есть проблемы (вопросы) ждут 22 июня в Симферополе.

22 июня в аппарате Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю руководитель ведомства Владимир Николаевич Терентьев совместно с представителями прокуратуры и инспекции по труду проведут прием граждан, столкнувшихся с проблемами невыплаты работодателем заработной платы, а также иных предусмотренных Законом выплат — пенсий, стипендий, пособий, — сообщили в Следкоме.

Прием будет проходить с 16:00 по адресу: Симферополь, улица Киевская 76.

Для записи на прием необходимо обращаться по телефонам 8 (3652) 500-758, 500-770, 500-762.

Руководство и сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю остро реагирует на каждый сигнал о невыплате заработной платы и иных социальных выплат, ведется прием граждан по этой проблеме, активный мониторинг СМИ на предмет выявления таких нарушений, принимаются меры для погашения задолженности перед гражданами. Ответственность за невыплату заработной платы предусмотрена статьей 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Если работодатель не выплачивает работнику в полном объеме на протяжении двух месяцев или в частичном объеме в течение трех месяцев заработную плату, уголовное законодательство рассматривает это как преступление, — отметили в Следкоме.

Если вы пострадали от невыплаты заработной платы, вы можете обратиться с заявлением в ведомство различными способами:

• в аппарат Главного следственного управления по адресу: город Симферополь, улица Киевская 76, либо в территориальные следственные отделы, адреса которых указаны на официальном сайте ведомства https://crim.sledcom.ru/

• в Интернет-приемную Главного следственного управления https://crim.sledcom.ru/references

• в ходе личных приемов граждан руководством Главного следственного управления, графики которых размещаются в новостной ленте на сайте ведомства

• в официальную приемную Главного следственного управления в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club152644343

• по круглосуточным оперативным телефонам Главного следственного управления — телефону дежурного: (3652) 500-750 и +7-978-909-11-11, телефону доверия: (3652) 500-751.

Расследование уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, восстановление нарушенных прав граждан и предотвращение таких преступлений является одним из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета России.

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