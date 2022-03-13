Вниманию предпринимателей и самозанятых крымчан: как воспользоваться государственной поддержкой

Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане могут воспользоваться государственной имущественной поддержкой. Об этом напомнила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.

Для указанных категорий лиц доступно государственное имущество в аренду, расположенное в семи городах и районах Крыма. На официальном сайте министерства в тематическом разделе « Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства » размещен перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого, среднего предпринимательства или самозанятым гражданам.

Указанные объекты недвижимости, которые предлагаются к аренде, расположены в Кировском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском районах, а также в городах: Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Воспользоваться поддержкой предприниматели могут в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, — рассказала Лариса Кулинич.

В случае заинтересованности в предоставлении объектов государственного имущества в аренду, гражданам необходимо обратиться к арендодателю. Напоминаем, что арендодателями имущества, находящегося в государственной собственности РК, являются минимущество Крыма и предприятия или учреждения, за которыми закреплено имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

По информации пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений РК.

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