Вниманию предпринимателей Севастополя, осуществляющих розничную продажу алкоголя

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 продлены на 12 месяцев лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, срок действия которых истекает в период с 14.03.2022 по 31.12.2022.

Подача предпринимателями заявлений или предоставление каких-либо документов для продления таких лицензий не требуется, данные о продлении будут внесены в реестр автоматически, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.