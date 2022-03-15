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Вниманию предпринимателей Севастополя, осуществляющих розничную продажу алкоголя
фото: Juliana Stein (pexels.com)

Вниманию предпринимателей Севастополя, осуществляющих розничную продажу алкоголя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:53 15.03.2022

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 продлены на 12 месяцев лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, срок действия которых истекает в период с 14.03.2022 по 31.12.2022.

Подача предпринимателями заявлений или предоставление каких-либо документов для продления таких лицензий не требуется, данные о продлении будут внесены в реестр автоматически, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039.

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