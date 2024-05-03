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Вниманию водителей: на трассе «Симферополь – Евпатория» — провал дорожного полотна

Вниманию водителей: на трассе «Симферополь – Евпатория» — провал дорожного полотна

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:34 03.05.2024

Госавтоинспекция Крыма предупреждает граждан!

В г. Симферополе по участку улицы Евпаторийское шоссе из-за образовавшегося провала основания дороги и асфальтового покрытия временно ограничено движение. Как следует из сообщения ГИБДД, провал дорожного полтона образовался недалеко от въезда на территорию поселка Грэсовский.

В «Службе автомобильных дорог Республики Крым» уточнили:

Обрушение дорожного покрытия и основания дороги произошло на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Симферополь — Красноперекопск – граница с Херсонской областью в районе ГРЭС  на участке км 6+800.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, минтранса РК и работники дорожной службы.

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Объезд аварийного участка организован по разворотному полукольцу.

Автомобилистов просят руководствоваться данной информацией при планировании проезда из города Симферополя в направлении западной и северной части Симферопольского района.

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