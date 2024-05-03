Вниманию водителей: на трассе «Симферополь – Евпатория» — провал дорожного полотна

Госавтоинспекция Крыма предупреждает граждан!
В г. Симферополе по участку улицы Евпаторийское шоссе из-за образовавшегося провала основания дороги и асфальтового покрытия временно ограничено движение. Как следует из сообщения ГИБДД, провал дорожного полтона образовался недалеко от въезда на территорию поселка Грэсовский.
В «Службе автомобильных дорог Республики Крым» уточнили:
Обрушение дорожного покрытия и основания дороги произошло на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Симферополь — Красноперекопск – граница с Херсонской областью в районе ГРЭС на участке км 6+800.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, минтранса РК и работники дорожной службы.
Объезд аварийного участка организован по разворотному полукольцу.
Автомобилистов просят руководствоваться данной информацией при планировании проезда из города Симферополя в направлении западной и северной части Симферопольского района.
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