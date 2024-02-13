Вниманию водителей! В Симферополе завтра перекроют две центральные улицы

Временное ограничение движения и изменение маршрутов автобусов.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 14 февраля в Симферополе будет ограничено движение на участках улиц Самокиша (от улицы Пушкина до проспекта Кирова) и Чехова (от улицы Севастопольская до улицы Караимская). Администрация крымской столицы просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты.

В том числе это касается и пассажиров общественного транспорта, ведь перекрытие центральных улиц означает и изменение маршрутов автобусов. А именно №№ 4,8 и 69. Администрация распространила в сети схемы… изучайте…