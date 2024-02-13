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Вниманию водителей! В Симферополе завтра перекроют две центральные улицы

Вниманию водителей! В Симферополе завтра перекроют две центральные улицы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:55 13.02.2024

Временное ограничение движения и изменение маршрутов автобусов.  

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 14 февраля в Симферополе будет ограничено движение на участках улиц Самокиша (от улицы Пушкина до проспекта Кирова) и Чехова (от улицы Севастопольская до улицы Караимская). Администрация крымской столицы просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты.

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Вниманию водителей! В Симферополе завтра перекроют две центральные улицы

В том числе это касается и пассажиров общественного транспорта, ведь перекрытие центральных улиц означает и изменение маршрутов автобусов. А именно №№ 4,8 и 69. Администрация распространила в сети схемы… изучайте…

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