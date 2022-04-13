Вниманию жителей и гостей Большой Алушты – на два дня запрет пить воду из крана

В Алуште предупредили о дезинфекции водопровода, снижении давления и частичном отсутствии воды у горожан в связи с подготовкой сетей к курортному сезону. Запрет пить воду из крана — с 18 по 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

В связи с подготовкой сетей и сооружений водопровода к курортному сезону с 23.00 18 апреля 2022 до 8.00 (ориентировочно) 20 апреля 2022 будет производиться профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды и водопроводных сетей города Алушты, — говорится в сообщении.

Внимание! Работы также коснутся населенных пунктов: Малый Маяк, Виноградное, Лазурное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Запрудное, Солнечногорское, Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Зеленогорье, Приветное, Верхняя и Нижняя Кутузовка, Лаванда, Изобильное, Партенит.

Специалисты «Воды Крыма» обращают внимание жителей и гостей региона, что после завершения работ необходимо спускать воду перед употреблением в течение 10 минут.