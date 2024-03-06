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Внуковский сельский клуб Черноморского района РК отремонтируют за 7 млн рублей

Внуковский сельский клуб Черноморского района РК отремонтируют за 7 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 22:23 06.03.2024

Заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Якунина осмотрела ход выполнения работ по капитальному ремонту Внуковского сельского клуба Черноморского района.

Строительно-монтажные работы выполняются в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» национального проекта «Культура». На капитальный ремонт учреждения выделено порядка 7 млн рублей из федерального бюджета, бюджетов Республики Крым и муниципального образования, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК. 

В настоящее время на объекте выполнены необходимые демонтажные работы и закуплены строительные материалы. Строительно-монтажные мероприятия осуществляются согласно графику.

Внуковский сельский клуб Черноморского района РК отремонтируют за 7 млн рублей

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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