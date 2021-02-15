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Во Фронтовом идёт газификация индивидуальных жилых домовладений
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Во Фронтовом идёт газификация индивидуальных жилых домовладений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:55 15.02.2021

Во Фронтовом 186 домовладений участвуют в подключении.

Во исполнение поручения Губернатора, заявки на технологическое присоединение есть от 80 домовладений. Принято заявлений на выполнение проектной документации в количестве 65 штук. Выдано 11 экземпляров разработанной проектной документации. Выполнение строительно-монтажных работ производится на пяти объектах, два уже готовы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Также для выполнения работ по нулевому техническому присоединению одиннадцати домовладений необходимо проложить порядка 150 метров труб. Это также потребует дополнительного финансирования.

Напомним, по поручению Губернатора во Фронтовом работает штаб по газификации. В составе штаба – представители департаментов городского хозяйства, внутренней политики, имущественных и земельных отношений, ГУПС «Севастопольгаз», Верхнесадовского муниципального округа.

Во Фронтовом идёт газификация индивидуальных жилых домовладений

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