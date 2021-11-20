Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Во Фронтовом, под Севастополем завершили строительство новой газовой котельной

crimeapress_news



verevo
 Во Фронтовом, под Севастополем завершили строительство новой газовой котельной
Фото: sev.gov.ru

Во Фронтовом, под Севастополем завершили строительство новой газовой котельной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:24 20.11.2021

В селе Фронтовом, под Севастополем завершено строительство газовой блочно-модульной котельной с суммарной мощностью 800 кВт. На объекте побывал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Это основной объект теплоснабжения школы № 55 и пяти близлежащих многоквартирных домов. Котельная в 100%-ной готовности, сейчас проводятся пусконаладочные работы. В ближайшее время получим разрешение на ввод и передадим ее в эксплуатацию. Это один из объектов, которые мы сдаем досрочно. По контракту окончание работ – декабрь текущего года, – рассказал Илларион Гапицонов.

Руководитель ведомства также отметил, что котельная работает на природном газе и дизельном топливе, эксплуатация будет осуществляться в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Отпуск тепла, а также потребление газа, воды и электричества будут контролироваться узлами учета.

Строительство объекта выполняла подрядная организация «Дельта Строй Сервис». Цена контракта – 20,7 млн рублей.

Во Фронтовом, под Севастополем завершили строительство новой газовой котельной

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.