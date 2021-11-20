 Во Фронтовом, под Севастополем завершили строительство новой газовой котельной

В селе Фронтовом, под Севастополем завершено строительство газовой блочно-модульной котельной с суммарной мощностью 800 кВт. На объекте побывал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Это основной объект теплоснабжения школы № 55 и пяти близлежащих многоквартирных домов. Котельная в 100%-ной готовности, сейчас проводятся пусконаладочные работы. В ближайшее время получим разрешение на ввод и передадим ее в эксплуатацию. Это один из объектов, которые мы сдаем досрочно. По контракту окончание работ – декабрь текущего года, – рассказал Илларион Гапицонов.

Руководитель ведомства также отметил, что котельная работает на природном газе и дизельном топливе, эксплуатация будет осуществляться в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Отпуск тепла, а также потребление газа, воды и электричества будут контролироваться узлами учета.

Строительство объекта выполняла подрядная организация «Дельта Строй Сервис». Цена контракта – 20,7 млн рублей.