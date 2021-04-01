Во время пандемии COVID-19 в общественном транспорте Севастополя выдали тысячи масок

В Севастополе акции по бесплатной раздаче масок пассажирам общественного транспорта проводились в 2020 году по инициативе губернатора Михаила Развожаева.

Для предотвращения распространения коронавируса средства индивидуальной защиты раздавали при входе в троллейбусы, автобусы, а также на катера и паром. Всего выдано около 800 тысяч масок. Наличие индивидуальных средств защиты у пассажиров и водителей общественного транспорта и сейчас обязательно. Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя совместно с Департаментом общественной безопасности и сотрудниками полиции проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Обязательной в период пандемии стала процедура санитарной обработки общественного транспорта. За год на эти цели израсходовано около 900 тыс. литров раствора, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Еще одной мерой по противодействию COVID-19 стало введение оплаты за проезд банковской картой МИР. Более 4 млн человек за год воспользовались этой услугой. Это позволило увеличить долю безналичных расчетов в общественном транспорте до 66%.

На въездах в город в течение нескольких месяцев были развернуты пункты контроля: все въезжающие в Севастополь должны были пройти термометрию и экспресс-тестирование на COVID-19, а также объяснить причину посещения города.

Как и во время «Русской весны», когда родному городу грозила опасность, одними их первых на борьбу с COVID-19 по просьбе Правительства города вступили севастопольские казаки. Десятки рейсов по доставке гуманитарной помощи населению, сотни часов на блокпостах, тысячи проверенных автомобилей – все ради того, чтобы защитить город от вируса, – отмечает окружной атаман общества «Севастопольский казачий округ» Александр Красюк.

В период с 31 марта по 30 июня в Севастополе работало семь стационарных пунктов проверки автомобилистов. Процедуру анкетирования прошел 28 741 человек, из них госпитализировано 15. В город не допустили за это время 17 298 машин.

Стационарным пунктом на железнодорожной станции «Севастополь» проверено и проанкетировано 102 человека. Не допущенных в город нет, заболевших также не выявлено.