Во время первой донорской акции года кровь сдали 150 ялтинцев

Также среди первых доноров не случайно оказался клирик Крестовоздвиженского храма пгт. Ливадия иеромонах Иов, в миру Вячеслав Герасимов. У крымчанина сестра — врач, и она рассказала, что к ним на участок приезжали сотрудники «Центр крови» для того, чтобы на месте провести выездной донорский день. В тот раз поучаствовать в сдаче не получилось, поэтому Вячеслав пришел в Симферопольский «Центр крови». И с тех пор Вячеслав Викторович придерживается внутреннего обязательства — 4-5 раз за год делать донации. Переехав из крымской столицы в Ялту и ведя большую деятельности, клирик Крестовоздвиженского храма пгт. Ливадия иеромонах Иов, долгое время не посещал Ялтинский филиал, а продолжал ездить в Симферополь, где всегда очень ждали. А потом Вячеслав переступил порог филиала медицинского учреждения в Ялте и после первого визита понял, что далеко ездить не надо, что на Южном берегу Крыма в шаговой доступности есть прекрасный центр с квалифицированными сотрудниками. А когда появилась возможность контролировать донации с помощью приложения в телефоне, стало ещё удобней.

Тем временем в Ялте продолжаются донорские акции. В акции «Крым в сердце моём» приняли участие 157 человек, а очередная сдача крови «Будущее за нами» проходит до 30 января. Собранная кровь направляется в медицинские учреждения и госпиталя, где лечатся участники Специальной военной операции. Организаторами донорской акции традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», МБУК «Ялтинская централизованная клубная система», Ялтинский городской совет, информационная поддержка печатных изданий: «Московский Комсомолец в Крыму» и «Ялтинские вести».

Присоединиться к мероприятиям и добровольно сдать кровь можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.1,. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров — от 18 лет. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28.

источник: пресс-служба администрации Ялты