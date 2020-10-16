Во Всемирный день хлеба в Крыму подсчитали количество выпечки с начала года

В Крыму за 8 месяцев 2020 года выпечено почти 42 тысячи тонн хлебобулочной продукции. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, поздравляя со Всемирным Днем хлеба (отмечается 16 октября с 2006 года по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров) сотрудников крымских пекарен.

Вице-премьер отметил, что показатели производимой хлебобулочной продукции в этом году фактически не отличаются от прошлогодних.

Наши хлеборобы и хлебопекари сегодня работают в довольно сложных условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Работают без выходных и праздничных дней, чтобы накормить жителей и гостей республики вкусным хлебом и булочками. Это – большой, тяжелый, но, в то же время, благородный труд. Несмотря на все сложности, и коррективы, которые внес в нашу жизнь период самоизоляции, показатели производства хлебобулочных изделий в Республике Крым остались практически на уровне прошлого года, — подчеркнул Андрей Рюмшин.

Он также пожелал сельхозтовапроизводителям крепкого здоровья, энергии, отличного настроения и самых вкусных рецептов.