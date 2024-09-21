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Во Всероссийском дне бега "Кросс наций" приняли участие порядка тысячи севастопольцев

Во Всероссийском дне бега «Кросс наций» приняли участие порядка тысячи севастопольцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:45 21.09.2024

Сегодня в Севастополе состоялся Всероссийский день бега «Кросс наций». Прошло мероприятие на территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя, где собрались любители спорта разных возрастов, чтобы пробежать свою дистанцию. Старты прошли на шести дистанциях: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 и 6000 метров в различных возрастных категориях (для детей, подростков, взрослых участников, и девушек и юношей с ограниченными возможностями здоровья). Участие приняли порядка тысячи человек.

С 2015 года «Кросс нации» стал уже доброй традицией в Севастополе — за это время в забегах приняли участие более десяти тысяч севастопольцев. Спорткомплекс сегодня объединил людей всех возрастов и уровней спортивной подготовки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Во Всероссийском дне бега "Кросс наций" приняли участие порядка тысячи севастопольцев Во Всероссийском дне бега "Кросс наций" приняли участие порядка тысячи севастопольцев

Победители на каждой дистанции в каждой возрастной группе среди всех участников получили спортивные медали, кубки и дипломы от Министерства спорта России. Участники дистанции 500 метров в категории 2015 года рождения и младше получили сладкие призы.

В этом году мы особое внимание уделили обеспечению дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности. Чтобы одномоментно на стадионе не было большого скопления людей, мы распределили всех спортсменов по возрастным категориям в разное время. Также на территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия есть капитальные спортивные сооружения для обеспечения укрытия всех участников проекта в случае необходимости, — отмечает начальник управления спорта Сергей Резниченко.

Напомним,«Кросс нации» проводится в России ежегодно благодаря федеральному проекту «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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