Во Всероссийском дне бега «Кросс наций» приняли участие порядка тысячи севастопольцев

Сегодня в Севастополе состоялся Всероссийский день бега «Кросс наций». Прошло мероприятие на территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя, где собрались любители спорта разных возрастов, чтобы пробежать свою дистанцию. Старты прошли на шести дистанциях: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 и 6000 метров в различных возрастных категориях (для детей, подростков, взрослых участников, и девушек и юношей с ограниченными возможностями здоровья). Участие приняли порядка тысячи человек.

С 2015 года «Кросс нации» стал уже доброй традицией в Севастополе — за это время в забегах приняли участие более десяти тысяч севастопольцев. Спорткомплекс сегодня объединил людей всех возрастов и уровней спортивной подготовки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Победители на каждой дистанции в каждой возрастной группе среди всех участников получили спортивные медали, кубки и дипломы от Министерства спорта России. Участники дистанции 500 метров в категории 2015 года рождения и младше получили сладкие призы.

В этом году мы особое внимание уделили обеспечению дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности. Чтобы одномоментно на стадионе не было большого скопления людей, мы распределили всех спортсменов по возрастным категориям в разное время. Также на территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия есть капитальные спортивные сооружения для обеспечения укрытия всех участников проекта в случае необходимости, — отмечает начальник управления спорта Сергей Резниченко.

Напомним,«Кросс нации» проводится в России ежегодно благодаря федеральному проекту «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя