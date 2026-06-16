Во вторник на Крым обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

Во вторник Крым накроют сильные ливни с градом и шквалистый ветер. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.

Спасатели рекомендуют не выходить в море, горы и леса, не прогуливаться по набережным и берегоукрепительным сооружениям. Нельзя разводить огонь при сильном ветре. Кроме того, возможны подтопления низменных участков местности. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить 112, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Температура воздуха ночью +13…18, в горах +9…12; днем +23…26, в горах +15…20.

источник: РИА Новости Крым

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