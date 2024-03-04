Во вторник в центре Симферополя снова перекроют улицу Желябова

Ну, вы догадались, обрезка деревьев.

По информации администрации Симферополя, во вторник, 5 марта, с раннего утра до полуночи будет перекрыт очередной участок улицы Желябова.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 05.03.2024 будет ограничено движение на участке улицы Желябова (от ул. Долгоруковской до ул. Александра Невского), — говорится в сообщении администрации.

Городские власти и коммунальщики просят жителей и гостей крымской столицы заранее планировать свои маршруты. А еще (тоже уже традиционно) в центре Симферополя возможны перебои с электроснабжением.