Во второй день голосования в Крыму несколько спала активность избирателей, появились и жалобы

Итогам первого дня голосования на выборах в Госдуму в Крыму была достаточно высокая явка избирателей – 21,15%. Полных данных по второму дню еще нет, но на 15 часов она составляла 28,71%. Можно предположить, что свыше 35% явка сегодня не поднимется. Впереди третий, как полагают аналитики, главный день голосования.

Ну а сегодня в Крыму впервые заговорили о жалобах.

Что касается жалоб, да, они есть. Они рассматриваются в зависимости от той или иной ситуации. Либо непосредственно в окружных комиссиях территориальных, которые осуществляют свою работу. Некоторые будут рассмотрены, мы планируем, на уровне избирательной комиссии Республики Крым, если этому будет соответствующее подтверждение, – заявил Малышев. – Жалобы касались выезда на домашнее голосование. И сейчас мы проверяем, каким образом и как оно организовано в том или ином регионе Республики Крым, — заявил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.

А вот иностранные эксперты, наблюдающие за ходом выборов в Крыму, нарушений и тем более признаков давления на избирателей на полуострове не видят.

Мы видим, что крымская сторона, российская сторона делает все, чтобы голосование проходило чисто, без всяких вопросов, — сказал эксперт из Франции Жером Мари Жозеф Ламбер. — Остается еще один день голосования, но, исходя из тех двух дней, за которыми мы наблюдали, нет никаких подозрений, что на крымчан оказывают давление. Голосование проходит полностью свободно. А тем, кто критикует эти выборы, мы можем сказать: «Приезжайте сами, ознакомьтесь с процессом проведения выборов».

Член правления некоммерческой организации по наблюдению за выборами «Социальный проект» из Венесуэлы Ханлисберт Веласко отметила, что выборы в Госдуму организованы на высшем уровне.

Есть огромная подготовка к избирательному процессу, то есть все организовано на высшем уровне. Можно проголосовать как онлайн, так и традиционным способом, зарегистрировавшись за столом. Как я уже сказала, поражает организованность всего процесса голосования, — цитирует Веласко ТАСС .

Фото пресс-служб горсовета Симферополя и Евпатории.