Во втором чтении принят бюджет Республики Крым на 2021-2023 годы  

Бюджет дефицитный (в «минусе» почти полтора миллиарда рублей).

В ходе заседания третьей сессии Госсовета РК депутаты во втором чтении поддержали проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что 14 декабря 2020 года прошли парламентские слушания по проекту бюджета, в ходе которых депутаты Государственного Совета выступили с инициативами по внесению изменений в главный финансовый документ республики в разрезе курируемых отраслей. В этот же день законопроект был принят в первом чтении, перед рассмотрением во втором чтении к проекту закона поступили поправки Главы РК Сергея Аксёнова.

Представляя обновленный проект закона, заместитель председателя Совета министров – министр финансов Ирина Кивико сообщила, что в новой редакции документа доходы в 2021 году составят 153,3 млрд. рублей, расходы – 154,7 млрд. рублей, дефицит –1,4 млрд. рублей. В плановом периоде доходы равны расходам и на 2022 год объемы составят 166,4 млрд. рублей, на 2023 год – 235,7 млрд. рублей дефицит отсутствует.

По ее словам, увеличение объема безвозмездных поступлений в целом на 2021 год составило 2,5 млрд. рублей, в том числе увеличение на 12,5 млрд. рублей и уменьшение на 10 млрд. рублей.

Запланированы субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на сумму 8,3 млрд. рублей, в том числе на:

— осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет – 2,8 млрд. рублей;

— софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения – 1,3 млрд. рублей;

— ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 1,2 млрд. рублей;

— организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 793,8 млн. рублей;

— реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства – 682,8 млн. рублей;

— софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 484,1 млн. рублей;

— ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде – 364,7 млн. рублей;

— обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 199,3 млн. рублей;

— реализацию мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» – 176,5 млн. рублей.

Вице-премьер сообщила, что проектом предусмотрены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на сумму 34,6 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя – 16,6 млн. рублей;

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации составят 4,2 млрд. рублей, в том числе: прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации – 3,4 млрд. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 795,3 млн. рублей; достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – 9,4 млн. рублей.

В проекте закона отображено уменьшение объема безвозмездных поступлений ко второму чтению по позициям:

— дотации бюджету в целях обеспечения сбалансированности бюджета — 425 млн. рублей (в части софинансирования ФЦП, в виду изменения общего объема Программы);

— субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на сумму 9,6 млрд. рублей, в том числе на: реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2024 года» – 8,1 млрд. рублей; строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 763,2 млн. рублей; внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – 601,8 млн. рублей.

Ирина Кивико отметила, что изменения доходной части по безвозмездным поступлениям нашли зеркальное отражение в расходах бюджета. Так, увеличение первоочередных и социально значимых расходов бюджета Республики Крым на 2021 год, осуществлено в основном за счет сокращения объема расходов капитального характера, а также путем перераспределения в приоритетном порядке, как между главными распорядителями бюджетных средств, так и внутри них, в объеме 1,8 млрд. рублей.

По ее словам, предложения по итогам парламентских слушаний на сумму около 7 млрд. рублей по проекту закона будут учтены в процессе исполнения бюджета РК в 2021 году при подготовке поправок в данный документ при наличии источника финансирования.

Кроме того, депутаты поддержали во втором чтении проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», поправок к которому не поступало после принятия в первом чтении 14 декабря 2020 года.

Материалы: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.