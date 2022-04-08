Вода как вода… Превышений по ртути и радионуклидам в Северо-Крымском канале не обнаружено

Ученые Института биологии южных морей РАН (ИнБЮМ, Севастополь), проанализировав пробы воды из Северо-Крымского канала, не обнаружили превышения допустимых норм по уровню цезия, тяжелых металлов и другим показателям. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ Наталья Мирзоева.

Ранее она сообщала, что специалисты ИнБЮМ провели экспедицию на канал в марте после того, как туда вновь стала поступать вода из Днепра, лабораторная работа с пробами заняла несколько недель. Специалисты оценивали и содержание в воде радионуклидов — такие вещества могут попадать в Днепр из чернобыльской зоны, ведь через нее протекает один из днепровских притоков — река Припять.

Предварительные данные пока — все хорошо по всем показателям, которые мы измерили, кроме уровня содержания стронция: по нему пробы не готовы — отстаиваются. Мы смогли измерить цезий, хлорорганические соединения, ртуть, четыре тяжелых металла — и все пока ниже предельно допустимых норм, все в порядке, для пресной воды очень неплохие показатели, — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что также в пределах допустимой нормы результаты проб по микробиологическим показателям.

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