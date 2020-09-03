«Вода Крыма» приносит извинения симферопольцам

Сразу два извинения от ГУП РК «Вода Крыма». Первое – по поводу графиков подачи воды, точнее их хаотичного исполнения и не исполнения в Симферополе.

Механизм графиковой подачи воды требует определенных технических настроек и времени для отработки. Предприятие приносит свои извинения и просит население отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Наши специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки утвержденный график выполнялся. Однако отклонения от графика и перебои в подаче воды в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока не исключены, – цитирует заявление пресс-службы госпредприятия ИА «Крыминформ» .

Второе извинение – по поводу грязно-желтой, ржавой воды из кранов. В ГУП РК «Вода Крыма» объяснили, что это следствие… отключений.

Во время подачи воды происходит кратковременное вымывание продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей. Предприятие приносит свои извинения и просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, – отмечают коммунальщики.

Извинения принимаются?

Графики подачи воды и «точки» установки емкости-бочек в Симферополе — ЗДЕСЬ .