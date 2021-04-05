«Вода Крыма» продолжает поиск скрытых утечек

За минувшую неделю на сетях ГУП РК «Вода Крыма» произошло 49 аварийных ситуаций. Устранено, с учетом переходящих аварийных ситуаций с предыдущей недели – 43 аварии. На предприятии продолжает работу телеинспекция, которая позволяет находить утечки. На прошлой неделе выявлено 8 скрытых утечек, которые были своевременно ликвидированы.

За период с 29 марта по 4 апреля сотрудниками водной инспекции Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» с применением передвижной телеинспекции осуществлены проверки 42 объектов (5 юридических лиц и 36 физических лиц) по г. Симферополю, в ходе которых выявлено 3 факта безучетного пользования услугами водоотведения физическими лицами, — отметили в ГУП РК «Вода Крыма».

К нарушителям применены штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ограничено пользование услугой водоотведения. Всего за весь период работы телеинспекции (с 25 января) обследовано 268 абонентов.