Вода – Крыму. Объекты ФЦП на полуострове проверил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и Глава РК Сергей Аксёнов посетили ряд инфраструктурных объектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма.

В частности, проверен ход строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя. Отмечено, что графики запуска очередных скважин Бештерек-Зуйского водозабора срываются по «объективным и субъективные причинам». Тем не менее, настроенный оптимистично Сергей Аксёнов заверил, что после запуска водозабора в полном объеме Симферополь будет обеспечен водой круглосуточно, даже без использования водохранилищ. По его словам, на сегодняшний день из водохранилищ симферопольского региона ежесуточно выкачивается порядка 50 тыс. кубометров воды.

Накопленного объема — около 15 миллионов кубометров, без учета притоков — нам стабильно на год хватит, — подчеркнул Аксёнов.

Немного сложнее вопрос водоснабжения Большой Ялты, но и он решаем. Решается, как организовать переброску воды из южнобережных водопадов в Счастливенское водохранилище, питающее Ялту.

Ряд мероприятий Марат Шакирзянович Хуснуллин поддержал. В том числе по Ялте по переброске воды из водопадов в Загорское и Счастливенское водохранилища. Это около 700 млн. рублей, – уточнил Глава Крыма.

А вот вопрос с опреснителями в Крыму (и в Ялте, в частности) еще не решен.

Сегодня мы обсудили вопрос бурения со дна Азовского моря, мы там ищем воду и возможность её подачи. Смотрим, какие дополнительные водозаборы есть. Пока держим в плане, но ещё не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Как крайний вариант, но она у нас тоже в программе есть. Если будет не хватать воды, то мы точно будем использовать эту систему, — сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас ставка в решении проблемы водоснабжения крыма делается на ремонт сетей и замену изношенных труб.

Мы очень подробно рассмотрели ключевой вопрос – снижение потерь, замену труб. Надо прямо сказать, что последние десятилетия в водоснабжение региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90%, трубы дырявые. Если мы сможем их максимально быстро заменить и починить, я думаю, уже часть проблем с водой будет решена, — заявил Хуснуллин.

Кроме того, в работе проект добычи пресной воды из-под дна Азовского моря. Вице-премьер РФ настроен также оптимистично. Деньги, говорит, будут.

Подробно обсудили ряд важных для Крыма тем. В частности, республика имеет хорошие темпы по вопросам дорожного строительства, в связи с чем планируется рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств по данному направлению. Также по поручению Президента РФ Владимира Путина особое внимание уделили вопросу привлечения дополнительных инвестиций в различные отрасли на территории Республики Крым, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.