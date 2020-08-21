Вода по графику — почти реальность для Симферополя. Кто виноват и что делать

Что делали в разные времена с гонцами, приносящими худые вести? По-разному. В Египте награждали, в Риме наказывали, в Крыму… Довести до населения новость про резкое ограничение водоснабжения Симферополя и ряда сел Симферопольского и Бахчисарайского района «доверили» администрации крымской столицы и ГУП РК «Вода Крыма». Комментариев ни Главы Крыма, ни Премьера Республики, ни профильных министра и главы Госкомитета, ни от депутатского корпуса Республики нет. А ведь эти комментарии всегда так обнадеживали… Воды хватит… Графиков не будет… Водоснабжение Симферополя под контролем… Предпринимаются усилия… Ждем миллионы туристов… Альтернативные источники… Переброска воды из водозаборов и водохранилищ… Военные помогли… Но воды больше не стало.

Итак, вводятся графики. Точнее не так. «вентиль закрутят» в три этапа:

В ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тысяч кубометров и будет прекращено горячее водоснабжение. С 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки и будет введена подача воды по графику. С 7 сентября – жесткие графики. Планируется снижение водопотребления до 100 тысяч кубометров в сутки. Вода будет подаватьсяя по часам – только утром и вечером.

Графики — ЗДЕСЬ .

Ну да, ну да, форс-мажор, засуха… Вот беда, никогда такого не было и вот опять…

А что говорят «гонцы, приносящие дурные вести»? Говорят, будет-таки польза. Соблюдение графиков подачи воды в Симферополе станет залогом ее экономии. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил генеральный директор ГУП РКя «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Если люди не поверят, что мы будем соблюдать график, то мы гарантированно будем иметь повышенный ажиотажный разбор воды, потому что люди, не веря, что вечером пойдет вода, будут набирать все 160 литров ванну, потом вода вечером все-таки пошла, и она (набранная) вся полетела в канализацию. Только обеспечение графика убедит жителей в том, что не надо делать сверх меры запасы, — сказал он.

Кстати, про экономию. Забавно, что, получая воду по 2 часа утром и 2 часа вечером, те, у кого в доме нет водомеров, будут по-прежнему платить «на всю катушку» по «нормам потребления». Для них эта «экономия» будет либо пустым звуком, либо призывом «терпеть, ради всех».

Почему-то никто не вспомнил, что почти 50% потраченной воды в Крыму (и в Симферополе, понятно) – приходится на утечки и аварии. Это вода «в никуда». И есть вероятность, что таких аварий станет больше: старые, изношенные трубы, запорная арматура, насосы просто не выдержат по 4 раза на дню режим «вкл. – выкл».

Владимир Баженов согласен. Признает: главный риск введения графиков подачи воды в Симферополе – возможные прорывы магистральных водоводов.

Мы обязаны предусмотреть самый большой риск, который может возникнуть, который даже не сравним со всеми остальными – это повреждения на магистральных водоводах, по которым вода будет гнаться в город, – сказал Баженов.

Для минимизации рисков предприятием была закуплена дополнительная техника, на которую потратили порядка 100 млн.

Еще 27,5 млн. рублей выделены на закупку 235 баков, которые установят в Симферополе близ школ, детсадов и во дворах. Это уже информация от главы администрации крымской столицы Елены Проценко.

Емкости будут стоять разного объема, по участкам будут карты, оповещения, где находятся участки по подвозу воды. Организован будет и автодовоз. Также мы создали единый колл-центр, где находятся сотрудники и будут отвечать на телефонные звонки, отвечать на вопросы, принимать заявки по проблемным вопросам. У нас созданы бригады из сантехников, потому что могут быть где-то поломки, прорывы и так далее. Мы должны быстро реагировать и устранять эти проблемы, — цитирует РИА Новости Крым Проценко.

То есть, даже в этой ситуации на «как бы водоснабжение» Симферополя почти одномоментно будут потрачены десятки и сотни миллионов. Не хотим считать бюджетные деньги, но сколько таких десятков и сотен миллионов было потрачено за эти 6 лет на ПОЛУМЕРЫ?! А ведь решение проблемы водоснабжения Крыма изначально по своей остроте и безотлагательности было соразмеримо с энергонезависимостью и энергобезопасностью. Сложно сказать, почему все это время копались скважины, изыскивались «альтернативы», прокладывались трубы из одного крымского водохранилища в другое… А ведь главным объектом (той же ФЦП) этих шести лет должен был стать именно водовод с материка. Есть такое мнение… Не хочется вспоминать «цитаты местных великих», в частности, отчет по воде в Крыму. Например, на заседании Правительства РФ (под председательством Путина) 20.03.2019. Не хочется напоминать обещания о том, что «графиков не будет»…

Но вспомним о том, что проблему водоснабжения Крыма должны признать чрезвычайной ситуацией именно на уровне Кабмина РФ. Вспомним о санитарных нормах и рисках, связанных с кишечными инфекциями — «болезнями грязных рук». Вспомним о «желтой воде» из кранов в квартирах. Вспомним об изношенных сетях. Вспомним о прогнозируемых засушливых осени и зиме. Об этом, на самом деле, должны быть комментарии от «гонцов с дурными вестями».

Справимся с этой бедой? Однозначно. Крым и графики подачи воды – понятия привычные уже десятилетиями. Жили с графиками, проживем еще… Но, как минимум, кто-то должен ответить за не решение данной проблемы на протяжении всех 6 лет в составе РФ. Как максимум, нужен водовод с материка.

Егор Лиходеев.