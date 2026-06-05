Вода в Азовском море у крымских берегов прогрелась до 21 градуса

Западное побережье — Евпатория, Севастополь + 17, в Алуште море прогрелось до + 15, а в Ялте до +17. На восточном побережье, у Карадага, вода в море +16. Теплее всего вода в Керченском проливе, там +20, а также в Азовском море, где вода уже + 21, — рассказала Любецкая.

Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления.

По информации ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня.

источник: РИА Новости Крым