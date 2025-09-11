Вода в Чёрном море у берегов Крыма будет остывать медленно

Температура воды в Черном море у берегов Крыма может продержаться на комфортном для купания уровне вплоть до середины осени. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Сейчас самый низкий показатель фиксируют в Керченском проливе: +22 градуса, на ЮБК температура сохраняется на уровне +24 градусов.
Море остывает очень медленно, в прошлом году температура упала ниже 20 градусов только в конце октября. Все зависит от температуры воздуха, – сказала она.
Согласно прогнозу синоптиков, погода поспособствует продлению купального сезона. В ближайшие две недели в Крыму будет солнечно, а столбик термометра в пике будет показывать +25-26 градусов.
Исключением станет период с 9 по 11 сентября, на который объявлено штормовое предупреждение. В эти дни в регионе прольются сильные дожди с градом и поднимется ветер с порывами до 22 м/с.
По словам Любецкой, жара больше не побеспокоит крымчан и гостей полуострова.
источник: РИА Новости Крым
