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Водитель автобуса, допустивший аварию с шестью погибшими в Крыму, обжалует арест
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Водитель автобуса, допустивший аварию с шестью погибшими в Крыму, обжалует арест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:00 01.04.2025

Водитель рейсового автобуса, который допустил столкновение с грузовиком на трассе у аэропорта Симферополя, в результате чего погибли шесть пассажиров, будет обжаловать вынесенное судом решение об аресте на два месяца, сообщили ТАСС в прокуратуре Республики Крым.

Сегодня поступила апелляционная жалоба от водителя автобуса на решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в прокуратуре.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из регионального бюджета семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей помощи, по 300 или 600 тыс. рублей также получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм.

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источник: ТАСС

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