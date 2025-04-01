Водитель автобуса, допустивший аварию с шестью погибшими в Крыму, обжалует арест

Сегодня поступила апелляционная жалоба от водителя автобуса на решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в прокуратуре.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из регионального бюджета семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей помощи, по 300 или 600 тыс. рублей также получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм.
источник: ТАСС
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