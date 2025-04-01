Водитель автобуса, допустивший аварию с шестью погибшими в Крыму, обжалует арест

Водитель рейсового автобуса, который допустил столкновение с грузовиком на трассе у аэропорта Симферополя, в результате чего погибли шесть пассажиров, будет обжаловать вынесенное судом решение об аресте на два месяца, сообщили

Сегодня поступила апелляционная жалоба от водителя автобуса на решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в прокуратуре.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из регионального бюджета семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей помощи, по 300 или 600 тыс. рублей также получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм.

источник: ТАСС