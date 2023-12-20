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Водитель из Ялты то ли торопился, то ли просто лихачил… В итоге может стать пешеходом

Водитель из Ялты то ли торопился, то ли просто лихачил… В итоге может стать пешеходом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:12 20.12.2023

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Выявить нарушителя помогло видео из соцсетей.

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля «Лада Приора», грубо нарушившего ПДД.  13.12.2023 года в 15:15 на одной из улиц г. Ялты водитель, в нарушение требований дорожной разметки, выехал на встречную полосу, чем создал риск для возможного дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты провели проверку и установили личность нарушителя. Оказалось, что автомобилем управлял 31-летний житель Ялты, — сообщили в МВД по РК.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Меру наказания нарушителю определит суд.

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