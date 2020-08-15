Водитель, сбивший насмерть ребенка в Джанкойском районе, взят под стражу на два месяца

Суд арестовал водителя, врезавшегося в детей в селе Новосельцево (в Джанкойском районе). Напомним, на месте погибла 4-летняя девочка. Еще двое детей получили повреждения.

Установлено, что ночью 13.08.2020 в районе жилых домов села Новосельцево 34-летний местный житель, ранее лишенный права на управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля и допустил выезд на тротуар, где находились дети. В результате произошедшего ДТП пострадали 3 несовершеннолетних, из которых 2 получили множественные телесные повреждения, 1 ребенок погиб, — отметили в прокуратуре.

По данному факту Следственным отделом по городу Джанкою СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по п «а» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожность смерть человека, если оно совершено лицом, в состоянии алкогольного опьянения).

Сегодня водителю транспортного средства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.