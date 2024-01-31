Водитель севастопольской маршрутки ответит за гибель пожилой женщины-пешехода

В Севастополе полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшее гибель пожилой женщины.

Следователем СУ УМВД России по г. Севастополю окончено предварительное расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, в сентябре прошлого года 35-летний водитель, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ», в котором находилось около 30 пассажиров, совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги перед транспортным средством вне пешеходного перехода. Трагический инцидент произошёл после высадки и посадки пассажиров на остановке общественного транспорта «улица Пожарова», когда перевозчик начал движение в сторону площади Восставших, предварительно не убедившись в безопасности своего маневра и нарушив ряд требований ПДД РФ, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Сразу после ДТП пострадавшая была доставлена в медицинское учреждения, где несмотря на оказанную помощь скончалась от полученных травм. Проведённая проверка показала, что водитель на момент совершения ДТП был трезв.

В рамках следствия по уголовному делу были опрошены очевидцы дорожной аварии, назначены и проведены судебно-медицинская, автотехническая, комплексная видеотехническая экспертиза, а также другие исследования. Свою вину обвиняемый не признал, объясняя это тем, что убедился в безопасности манёвра перед началом движения. Однако собранные доказательства, в том числе видеограмма обстоятельств ДТП, зафиксированных видеорегистратором, опровергают его показания, — отметили в севастопольской полиции.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру города Севастополя для утверждения обвинительного заключения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.