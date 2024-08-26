Водителей с 1 сентября ждут новые штрафы

В случае аварии и причинения вреда здоровью пассажир такси сможет получить до двух миллионов рублей, а при отсутствии страхового полиса шофера оштрафуют. Водителя автобуса, троллейбуса или трамвая накажут за высадку из салона инвалида. Крупные штрафы ждут перевозчиков, работающих без лицензии. Есть и послабления: штраф за неоплату проезда по платной дороге можно будет заплатить со скидкой. «Парламентская газета» рассказывает об изменениях для водителей с 1 сентября 2024 года.

Где ночуют троллейбусы

Рынок перевозок должен стать прозрачнее, а сами поездки — безопаснее. В Кодексе об административных правонарушениях увеличили санкции за незаконные перевозки пассажиров автобусами и городским наземным электрическим транспортом. Согласно поправкам, максимальный штраф за работу без лицензии и разрешения составит 400 тысяч рублей. А за такую деятельность с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, будут штрафовать на сумму до 200 тысяч. Также перевозчикам-нелегалам могут запретить заниматься перевозками на три месяца.

За перевозку пассажиров и багажа по заказу на условиях, когда право на проезд за плату предоставляют неопределенному кругу людей, то есть за групповую поездку, штраф для водителя составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 30 тысяч и для компаний — 300 тысяч рублей.

Для перевозчиков есть и хорошие новости. Смягчили ответственность за отсутствие карты маршрута при использовании автобусов, трамваев или троллейбусов для регулярных перевозок пассажиров. Вместо прежних 300 тысяч штраф для компаний составит 50 тысяч рублей. А штрафы за стоянку общественного транспорта вне установленных мест в ночное время и вовсе отменили.

Какого зайца не высадят из салона

Список категорий пассажиров, которых ни при каких обстоятельствах нельзя высаживать из транспорта, расширили. Запрещено высаживать детей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья из-за угрозы их жизни. Штрафы для нарушителей закона составят: для водителя — 5 тысяч рублей, для должностного лица — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

По закону пассажиры, отказавшиеся оплатить проезд, должны покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке. Это требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Штрафы за их высадку без билета ввели еще в 2021 году.

Вступающий закон направлен на защиту инвалидов первой группы от последствий остаться в беспомощном состоянии при принудительной высадке из общественного транспорта и на создание условий уважительного отношения к пассажирам, объяснил «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Поездку с шашечками застраховали

С 1 сентября 2024 года для легкового такси ввели обязательное страхование гражданской ответственности. Цель нового полиса ОСГОП — обеспечение возмещения причиненного при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. До этого водители несли ответственность только в рамках ОСАГО, максимальная компенсация при гибели человека в ДТП по вине перевозчика составляла 500 тысяч рублей. Согласно новым нормам, максимальная выплата составит до двух миллионов рублей.

Договор ОСГОП нужно будет заключать на каждый автомобиль, внесенный в региональный реестр легковых такси. Контролировать наличие полиса будут также с использованием информационной системы. Отсутствие документа станет поводом для исключения водителя из реестра перевозчиков.

Таксисты должны оформить ОСГОП в течение двух месяцев — до 31 октября 2024 года. В противном случае их ждут штрафы. Индивидуальных предпринимателей и работников таксопарков могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, организации — до миллиона рублей. В салоне автомобиля такси нужно разместить информацию о страховщике, за ее отсутствие также предусмотрены штрафы: до 3 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для организаций.

Цель законодателей и государства в целом — делать поездки в такси доступнее и безопаснее, отметил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Год назад вступил в силу новый закон о такси, напомнил он. В регионах создали реестры автомобилей, перевозчиков и служб заказа. Теперь получить информацию о каждом водителе и автомобиле, то есть убедиться в том, что таксист работает легально, может каждый пассажир.

Когда быстро — дешевле

Штраф за неоплату проезда по платной дороге можно уплатить со скидкой 50 процентов в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Скидка с 1 сентября предусмотрена при быстрой оплате штрафа за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автодорогам или их участкам. Вступающие в силу положения дают региональным властям право устанавливать собственные штрафы за проезд по платным местным дорогам.

Штраф за неоплату проезда по федеральным платным дорогам составляет 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Оштрафовать водителя могут по данным с камер, но только раз за сутки. Если оплатить проезд в течение 20 дней после нарушения, то штраф отменят. Эта норма касается федеральных трасс, таких как М11 «Нева», М4 «Дон», что позволяет позже оплачивать проезд по дорогам, где нет пунктов оплаты.

источник: «Парламентская газета»

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