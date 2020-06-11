Водители мопедов в Крыму обнаглели

Не все, конечно, но некоторые…

За два дня – в Крыму два пьяных водителя мопедов. В Нижнегорском районе сотрудниками ДПС был остановлен для проверки мопед, которым управлял 42-летний местный житель. Гражданин управлял мототранспортом без необходимых средств защиты – мотошлема. Кроме того, от мужчины исходил резкий запах алкоголя, однако, на предложение пройти процедуру освидетельствования водитель ответил отказом.

В отношении правонарушителя полицейскими были составлены административные протоколы по ч.2 ст.12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст.12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) КоАП РФ, — отметили в ГИБДД.

Второй случай – ночной. В Красногвардейском районе мопедист попытался скрыться от сотрудников ДПС, но все-таки был остановлен. Как выяснилось, у 28-летнего местного жителя присутствовали признаки опьянения. На законные требования сотрудников ГИБДД пройти на месте процедуру освидетельствования на наличие алкоголя в организме гражданин ответил отказом. Как выяснилось, молодой человек ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении нерадивого водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), — сообщили в МВД по РК.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.