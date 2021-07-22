«Водная блокада» Крыма Украиной – банальная месть крымчанам за 2014 год

«Водная блокада» Крыма Украиной — перекрытие канала поступления воды из Днепра на полуостров в апреле 2014 года — стала местью за выбор крымчан присоединиться к России. Об этом говорится в поданной в ЕСПЧ Генеральной прокуратурой РФ межгосударственной жалобе РФ против Украины.

В Генпрокуратуре напомнили, что Днепр протекает по территории трех государств: России, Белоруссии и Украины, берет начало в Смоленской области в России и как трансграничная река «принадлежит» не только Украине. Но в нарушение договорных обязательств, вытекающих из положений Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла этот источник подачи пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу и поставила жителей Крыма перед свершившимся фактом без предупреждения.

Решение украинских властей перекрыть главный источник подачи пресной воды на крымский полуостров имело крайне негативные последствия: ухудшились условия существования всего населения Крыма, в особенности наиболее уязвимых категорий населения — инвалидов, пожилых людей, детей, беременных женщин.

Перекрытие канала имело своей целью моральное давление на жителей полуострова и их понуждение к изменению политической позиции большинства населения, высказавшего свое мнение на референдуме в марте 2014 года, — отметили в Генпрокуратуре. — Фактически речь идет о мести за выражение политической позиции сотен тысяч жителей.

По оценкам рабочей группы Госсовета РК, сумма ущерба, нанесенного бюджету Крыма в результате перекрытия Северо-Крымского канала, составляет 819,52 млрд. рублей, в том числе 420 млрд. рублей составил ущерб коммунальному хозяйству, 104,58 млрд. рублей — водному, 277,6 млрд. рублей — сельскому хозяйству. Помимо этого, ущерб санаторно-курортной и туристической сфере Республики Крым составляет 586,5 млрд. рублей.

Продолжающаяся системная административная практика с апреля 2014 года, так называемая водная блокада Крыма со стороны Украины, представляет собой широкомасштабное нарушение прав, закрепленных статьями 3, 8, 14 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод, статьей 1 протокола № 1, протоколом № 12 к конвенции в отношении 2,5 млн постоянных жителей Крыма и нескольких миллионов приезжающих на отдых и лечение граждан России и других государств, в том числе Украины, — отметили в Генпрокуратуре РФ.

По материалам ТАСС.