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Водная блокада полуострова: иск Крыма к Украине планируется подать до конца марта
фото: © Владимир Бондаренко/ТАСС

Водная блокада полуострова: иск Крыма к Украине планируется подать до конца марта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 16.03.2022

Рабочая группа завершила подготовку иска Крыма к властям Украины по водной блокаде полуострова и до конца марта планирует направить его в Арбитражный суд, сообщил журналистам первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. В среду, как передает корреспондент ТАСС, предложение о передаче документов в Совмин, означающее также завершение работы над пакетом документов, принято в результате голосования членов рабочей группы, отвечавшей за подготовку иска.

Думаю, в течение недели это все укомплектуется, кто-то подпишет этот документ — и потом перевезут в суд, сдадут материал, там все готово. В Арбитражный суд, — цитирует ТАСС парламентария.

Он отметил, что со следующей недели начнется работа с физическими и юридическими лицами, пострадавшими в результате блокады: первичный пакет документов в суд подаст Совет министров Крыма как высший орган исполнительной власти региона, и к нему в качестве дополнительных требований будут присоединены данные об ущербе для организаций и частных лиц. Кроме того, на третьем этапе будут поданы требования от крупных крымских предприятий — таких как «Крымский содовый завод» и завод «Крымский титан».

Все, кто пострадал, пусть к нам приходят, и мы будем помогать готовить [документы для подачи в суд], — отмечает Ефим Фикс.

На первом этапе в суд будут поданы только документы, подтверждающие ущерб бюджету региона — это 152 млрд рублей (ранее в Госсовете сообщали, что общая сумма ущерба оценивается примерно в 1,5 трлн рублей).

Проведена объемная скрупулезная работа. Каждая цифра нанесенного республике ущерба подтверждена, все необходимые документы приложены. Все эти материалы будут переданы в суд, вы их видите. <…> Материалы нашей совместной работы уже нашли отражение в межгосударственной жалобе, поданной Генеральной прокуратурой против Украины в июле 2021 года в Европейский суд по правам человека, <…> на основе заявления, подготовленного рабочей группой, в августе прошлого года СК возбудил уголовное дело, — заявил парламентарий.

Источник: ТАСС

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