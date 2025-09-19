«Водная миссия» на фронт из Крыма продолжается 3,5 года

Всю весну, лето и осень 2025 года продолжается передача воды на позиции бойцов из Крыма. Очередной груз вместе с Народным фронтом отправила одно из предприятий Симферополя.

Вода, как смысл жизни и один из самых ценных ресурсов на фронте. На самые горячие точки наши бойцы её доставляют даже дронами. А на позициях это и питьевой ресурс, и готовка еды, и душ, — делится крымский боец Александр.

Все 3,5 года из Крыма непрерывно продолжается «водная» гуманитарная миссия в поддержку наших бойцов. Очередной водный груз — полный УРАЛ крымской воды вместе с Народным фронтом передало одно из предприятий Симферополя.

Вода – это один из самых необходимых грузов, живая сила. Наши предприниматели продолжают эту поддержки и вместе удается продолжать помогать бойцам все эти годы, — поделился представитель Народного фронта, депутат Государственного Совета Крыма Ибраим Ширин.

Весь груз доставят прямо на позиции на фронте.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

