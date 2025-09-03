Прямо сейчас:
Водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 миллионов «кубов» воды

Водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 млн кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям. Об этом эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Все тенденции, характерные для маловодного периода, сохраняются. На вчерашний день в водохранилищах естественного стока было накоплено 86 млн кубометров воды. В 2024 году это было 142 млн кубометров, в 2023-ем – 178 млн «кубов», в 2022-ом, многоводном – порядка 210. В 2021 году – 132. У нас основной ориентир — это маловодный 2020 год, там в сентябре было 72 млн, то есть разница с текущей ситуацией не большая, – привели многолетнюю статистику эксперты.

По их данным, в сумме притоков три крымских водохранилища – Аянкое, Симферопольское и Партизанское – накопили с января по август меньше запаса, чем за последние годы наблюдений.

Партизанское сегодня заполнено на 22%, Симферопольское – более благополучно, 50%, и благодаря этому можно распределять эту воду. В Аянском – 40%. В Партизанском запас воды на 3,5-4 месяца. С учетом динамики отбора там воды до декабря еще хватает. Будем надеяться, что пройдут еще дожди, – рассчитывают гости эфира.

Если будет снежная зима, это наполнит водохранилища и подземные запасы и смягчит ситуацию с дефицитом, — считают специалисты.

Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявлял ранее Копачевский. По его мнению, на полуострове необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов.

источник: РИА Новости Крым 

