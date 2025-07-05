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Водохранилища Крыма: на сколько хватит запасов воды. Дефицит всё-таки есть
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Водохранилища Крыма: на сколько хватит запасов воды. Дефицит всё-таки есть

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:41 05.07.2025

Общий объем водных запасов в Крыму снизился до 45 процентов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил заведующий кафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

Текущие показатели по нашим водохранилищам естественного стока у нас – 113 миллионов кубометров. Это меньше даже 45 процентов, – заявил Илья Николенко.

Таким образом, уточнил эксперт, объем запасов водохранилищ уменьшился на 13 миллионов кубометров. При этом он добавил, что общие запасы всех водохранилищ (естественного стока и наливных – ред.) составляют около 149 миллионов кубометров.

По информации Николенко, в прошлом году в водохранилищах естественного стока было 177 миллионов кубометров, это около 70% наполнения. Он добавил, что это примерно средний процент наполнения за 40-летний период.

Лето еще впереди. Испарения будут расти и уровень воды будет снижаться. Потому, что мы уже превысили отбор относительно притока. И притоки сейчас будут заканчиваться. Грубо говоря, к сентябрю следующего года может сложиться очень напряженная ситуация, – уточнил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Он подчеркнул, что, к примеру, в случае с Партизанским водохранилищем (Симферопольский район – ред.) запаса воды сейчас осталось на 6-8 месяцев. Если он не будет восполнен в зимний период, то ситуация будет критической по этому водохранилищу.

В таком случае, полная нагрузка ляжет на подземные источники западного Крыма, которые были разбурены и подключены к системе водоснабжения в период 2018-2022 годов, – подчеркнул Копачевский.

По мнению профессора Николенко, чтобы делать прогнозы, нужно анализировать температурный режим.

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Во время высоких температур потери на испарение и фильтрацию у нас повышаются практически в полтора раза. Влияет и ветровая нагрузка», – рассказал Николенко.

Илья Николенко подчеркнул, что в «Институте биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ им. Вернадского сейчас открываются актуальные направления для будущих специалистов.

Мы начинаем готовить специалистов по водным технологиям систем водоснабжения, водоотведения. Мы фактически одни из первых, кто готовит специалистов в этом направлении, – добавил Николенко.

источник: РИА Новости Крым 

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