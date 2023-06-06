Водохранилища Крыма наполнены в среднем на 80%

Водохранилища Крыма наполнены на 80%, что составляет более 280 млн. кубометров воды. Такие данные привел премьер-министр РК Юрий Гоцанюк. По его заверению, этого объема «более чем достаточно для полноценного жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий полуострова».

Информацию подтвердили и немного дополнили в Роскомводхозе РК. В наливных водохранилищах сейчас порядка 60,3 млн. кубометров, в водохранилищах естественного стока – 221,5 млн. кубометров. Инфографика уточняет позиции по крупным водохранилищам.

С этими цифрами согласны и гидрологи, но с оговоркой – такая позитивная «полноводная» картина случилась, в том числе из-за обильных осадков в мае. В бассейнах рек северного предгорья осадков выпало от 45 мм до 226 мм, а в бассейнах рек ЮБК – от 20.9мм до 80.7 мм. Наибольшее количество осадков выпало в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу и в низовье реки Кача. В Крымских горах количество выпавших осадков также было выше нормы – от 144 до 164%.

В связи с тем, что водохранилища, расположенные в руслах основных рек, заполнены водой, во время выпадения существенных осадков, в течение месяца осуществлялись сбросы воды, что поддерживало повышенной водность рек Кача, Биюк-Карасу, Салгир ниже плотин водохранилищ Загорское, Белогорское, Симферопольское, — уточнили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как раз тот случай, когда и у возможности делать запасы впрок есть свой предел. Но этот май здорово помог Крыму (с оглядкой на события минувшей ночи). Приток воды в водохранилища естественного стока в мае (в миллионах кубов) составил: Белогорское – 10,9, Симферопольское – 10,4, Счастливенское – 2,8, Чернореченское – 7,9.

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