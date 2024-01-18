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«Водоканал ЮБК»: в Ялте возможны перебои с водоснабжением. Когда

«Водоканал ЮБК»: в Ялте возможны перебои с водоснабжением. Когда

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:44 18.01.2024

В Ялте возможны перебои холодного водоснабжения 24 и 25 января.

В связи с ремонтными работами по технологическому присоединению нового туннеля на Северном портале, возможны перебои  холодного водоснабжения 24 и 25 января (ориентировочно) на всей территории Большой Ялты.

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Телефоны для справок: +7 (3654) 34-48-82, 34-26-82.

Приносим извинения за временные неудобства.

источник: ГУП РК «Водоканал ЮБК»

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