«Водоканал ЮБК» запустил чат-бот в Телеграм для передачи показаний приборов учета

Специалисты «Водоканал ЮБК» отмечают, что с помощью чат-бота можно легко и быстро передать показания водомеров, узнать задолженность, получить информацию по лицевому счету.
Для использования чат-бота отсканируйте QR-код. В мессенджере Telegram откроется чат-бот ГУП РК «Водоканал ЮБК» виртуальный помощник. В меню нажмите кнопку «Старт» и следуйте инструкциям.
Вы также можете воспользоваться кнопкой чат-бот Telegram (передать показания, узнать задолженность) на главной странице нашего официального сайта yaltavodokanal.ru
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С тегами: водоснабжение Крыма