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«Водоканал ЮБК» запустил чат-бот в Телеграм для передачи показаний приборов учета

«Водоканал ЮБК» запустил чат-бот в Телеграм для передачи показаний приборов учета

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 23.05.2024

Специалисты «Водоканал ЮБК» отмечают, что с помощью чат-бота можно легко и быстро передать показания водомеров, узнать задолженность, получить информацию по лицевому счету.

Для использования чат-бота отсканируйте QR-код. В мессенджере Telegram откроется чат-бот ГУП РК «Водоканал ЮБК» виртуальный помощник.  В меню нажмите кнопку «Старт» и следуйте инструкциям.

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Вы также можете воспользоваться кнопкой чат-бот Telegram (передать показания, узнать задолженность) на главной странице нашего официального сайта yaltavodokanal.ru

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