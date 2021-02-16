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Водопроводные сети недалеко от Алушты реконструировали, реконструировали, но так и недореконструировали  

Водопроводные сети недалеко от Алушты реконструировали, реконструировали, но так и недореконструировали  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 16.02.2021

Один из примеров некомпетентных подрядчиков, которые умеют выигрывать конкурсы, но не умеют строить, привели в республиканском минстрое. Речь идет об исполнителе работ на объекте реконструкции сетей водоснабжения в с. Нижняя Кутузовка (недалеко от Алушты). Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Водопроводные сети недалеко от Алушты реконструировали, реконструировали, но так и недореконструировали  

Глава крымского минстроя также отметил, что исполнитель работ из г. Пермь был определён в рамках 44-ФЗ. На сегодняшний день подрядчик прекратил все работы на объекте. Кроме того допущены грубые нарушения техники безопасности: на  стройплощадке отсутствует ограждение, при этом глубина котлована под резервуар чистой воды несколько метров и рядом жилые дома. На объекте нет исполнительной документации и графика производства работ.

О ситуации мне доложено не было, ввиду чего объявил выговор руководителю  службы заказчика. Ещё раз убеждаюсь в важности  личного присутствия на всех строительных объектах, — отметил министр.

Водопроводные сети недалеко от Алушты реконструировали, реконструировали, но так и недореконструировали  

Михаил Храмов поручил срочно приступить к процедуре расторжения контракта в одностороннем порядке с применением штрафных санкций подрядчику.

Сообщил о нарушениях в министерство жилищной политики и строительного надзора для принятия мер по привлечению подрядчика к административной ответственности, — заявил глава минстроя.

Водопроводные сети недалеко от Алушты реконструировали, реконструировали, но так и недореконструировали  

В рамках процедуры заключения контрактов по «единственному поставщику» будет определён новый исполнитель работ в кратчайшие сроки. Завершить строительство планируется к концу этого года.

Водопроводные сети недалеко от Алушты реконструировали, реконструировали, но так и недореконструировали  

Фото: минстрой РК.

Водопроводные сети недалеко от Алушты реконструировали, реконструировали, но так и недореконструировали  

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