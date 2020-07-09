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Водоснабжение Крыма: «проблемный» - только Симферополь
Фото: Госкомитет водного хозяйства Крыма

Водоснабжение Крыма: «проблемный» — только Симферополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:00 09.07.2020

Как решается проблема водоснабжения крымской столицы.

Из Тайганского водохранилища в Симферопольское будут перебрасывать 60 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит стабилизировать ситуацию с водоснабжением крымской столицы. Об этом в интервью ТАСС сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов

С точки зрения бытовых нужд проблемным остается только Симферополь. Спасибо Минобороны – мы вчера прошли всю трассу по переброске воды в Симферопольское водохранилище из Тайганского водохранилища. Будем перебрасывать до 60 тысяч кубов в сутки. Симферопольское и Партизанское водохранилища наполнены где-то на 25%, Аянское – на 75% ориентировочно. То есть у нас сегодня запасов воды больше, чем на 110 дней для Симферополя. Уверен, что благодаря Минобороны мы в кратчайшие сроки обеспечим подачу воды, 50-60 тысяч кубов в сутки на Симферопольское водохранилище, – рассказал Сергей Аксёнов.

Суточное потребление Симферополя составляет 160 тысяч кубометров. Глава РК выразил уверенность, что новый водовод стабилизирует ситуацию в период сложившейся засухи.

Водоснабжение Крыма: «проблемный» - только Симферополь

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