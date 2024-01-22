Водоснабжение Севастополя: работы по восстановлению системы продолжаются

Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили ситуацию с водоснабжением города – с 19 января в большей части региона, кроме Северной стороны, водоснабжение отключено, вода в течение нескольких дней подавалась по графику на несколько часов. Губернатор Михаил Развожаев заслушал доклады о причинах сложившейся ситуации, проделанной работе и о том, когда планируется полностью справиться с возникшими сложностями.

Начиная со шторма была объявлена чрезвычайная ситуация регионального значения, она продолжается и сейчас, потому что постоянно происходят какие-то ситуации, которые требуют реагирования в режиме ЧС. Сейчас понятно, что ситуация, связанная с водоснабжением города, полностью попадает под эти параметры, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Как отметила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова, на прошлой неделе в Севастополе сложились сложные метеоусловия: резкие перепады температуры, обильные осадки, штормовые явления.

Это привело к следующим последствиям: резкий подъём воды в наших реках, у нас три крупных реки – это Чёрная, Кача, Бельбек, причём Кача и Бельбек протекают по территории Крыма, и впадают все эти три реки в море уже у нас в Севастополе, поэтому осадки, которые выпадают и на территории соседнего субъекта, в конечном итоге поступают к нам. Это резкий подъём уровня грунтовых вод, поскольку после таяния снега почвы напитаны водой, это привело к формированию селевых потоков. Пик дождя был в Байдарской долине, и, учитывая особенности нашего рельефа, притоки реки Чёрной, а их около десяти, при таких явлениях наполняются и с собой привносят взвешенные вещества, или песок, ил, которые поступают в реку Чёрную. Уровень реки Чёрной по нашим данным практически на 76 см повышался, Бельбек – местами на 157 см, – сообщила Юлия Гаврилова.

Местами произошло подтопление жилых домов и территорий, над устранением которого работали специальные службы. Проводились мониторинговые и восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, дамбах. Аварийные разрушения удалось предотвратить.

Такое совпадение природных явлений, как перепад температур, обильные осадки, выпадение снега и резкое таяние наблюдается нечасто. Последние такие события были зафиксированы в начале 70-х. Именно совпадение нескольких параметров приводит к таким осложнениям, — говорит директор департамента природных ресурсов и экологии.

Также резко повысилась мутность воды, что может приводить к аварийным ситуациям и вынужденной остановке работы оборудования в системе водоснабжения.

Вода гораздо хуже начала обрабатываться. Для примера: если в нормальное время мутность воды в реке Чёрной составляет 1-1,5 мг/л, превышение нормы было до 58 мг/л. Эта вода обрабатывается, но резко снижается производительность очистных сооружений, приходится чаще промывать фильтры. Оба водозабора вышли из строя, система вообще не поставляла в город воду. Были приняты меры, совместно с сотрудниками МЧС проведены работы, восстановлена работа и 2-го, и 14-го водозаборного узла, – доложил директор «Водоканала» Алексей Степакин.

На сегодняшний день мутность воды составляет около 50-52 мг/л. В связи с этим ещё не восстановилась производительность очистных сооружений – фильтры работают в два раза медленнее и требуют промывания не один, а два раза в сутки.

Кроме того, нужно время для заполнения системы после длительного периода, когда не подавался нужный объём воды – для Севастополя это 120 тыс. куб. м в сутки. В течение нескольких дней воду включали по графику – подавали около 30 тыс. куб. м утром и столько же вечером. Поэтому севастопольцы много писали о том, что в часы, когда должна подаваться вода, её в кране всё равно не было. Директор «Водоканала» отметил, что из-за сложности системы водоснабжения города регулировать этот вопрос – подавать воду на определённые улицы, например, – нельзя.

Имеющаяся система распределительных сетей в Севастополе очень сложная. Мы делим её на три: есть высоконапорная группа, есть низконапорная группа, есть самотечные водоводы. У нас может находиться два дома многоквартирных рядом, один будет подключён к высоконапорной группе, другой – в самотечный водовод, и мы одновременно будем подавать воду – один получит до верхнего этажа, второй – до второго-третьего-четвёртого максимум, — пояснил Алексей Степакин.

Чтоб восстановить всю систему и подать воду всем потребителям, нужно заполнить её полностью – на 120 тыс. куб. м. Для этого, по словам руководителя предприятия, нужно 55 часов без раздачи воды.

Для обеспечения водой населения предлагаем наполнение резервуаров и обеспечение водой с 22 января 11:00 до 20:00 24 января подачу воды приостановить с подачей воды для населения 23 января с 9:00 до 11:00. Список объектов, которые у нас будут, постараемся отработать, чтобы люди знали, куда возможно вода не дойдёт, но мы постараемся сделать так, чтобы вода дошла практически до всех, – подчеркивает первый заместитель губернатора Алексей Парикин.

В таком случае и при условии отсутствия осадков в ближайшие дни планируется возобновить водоснабжение города в штатном режиме вечером 24 января.

О качестве подаваемой воды доложила руководитель Роспотребнадзора в Севастополе Анна Мелюх:

Санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная, уровень острых кишечных инфекций не превышает средний многолетний. Что касается качества питьевой воды, сейчас лаборатория отбирает каждый день – вода соответствует по санитарно-гигиеническим, химическим и бактериологическим показателям. Дальше продолжим контроль, но всё же мы рекомендуем жителям после подачи воды и длительного непоступления воду отстаивать и кипятить для питьевых целей.

В связи со сложившейся ситуацией было принято решение объявить в понедельник, 22 января, короткий день – до 13:00, а вторник и среду 23 и 24 января – выходными для всех предприятий, организаций и учреждений, кроме экстренных служб.

Таким образом, в среду у нас к 20:00 подача воды восстанавливается. Получится раньше – будет раньше. С четверга возобновляется обычная жизнедеятельность города. По детским садам дежурные группы, школы уходят на два дня, – отмечает губернатор Михаил Развожаев.

Глава города также дал ряд поручений по итогам заседания комиссии.

Надо поработать с логистикой подвоза воды. Огромное количество нареканий по этому поводу. Сейчас благодаря помощи Республики Крым и нашего Министерства обороны нарастили количество водовозок до 20-ти, плюс есть машины для технической воды, которые питьевую не могут раздавать, – порядка 5-ти, их тоже надо задействовать. На службу 112 консолидировать приём заявок на подвоз воды в места, где она особо остро нужна. Куда у нас вода не поступала длительное время – последние трое суток, туда в приоритетном порядке водовозки направить, — подчёркивает Михаил Развожаев.

В места раздачи воды он поручил направлять волонтёров, чтобы помогали людям донести воду домой. Ещё одно поручение – проработать вопрос взаимодействия с коммерческими структурами, занимающимися поставками воды – рассмотреть возможность заключения контракта в рамках действия чрезвычайной ситуации, чтобы они могли раздавать воду жителям в точках своей работы за счёт городского бюджета.

Также губернатор поручил организовать пункты раздачи питьевой воды в садовых товариществах, которые пользуются централизованными скважинами, и проработать вопрос организации набора воды для севастопольцев на территории социальных учреждений, куда вода подаётся бесперебойно – это, к примеру, больницы.

По поручению главы города с обеспечением питьевой водой социально незащищённых категорий населения помогает партия «Единая Россия».

Задача – максимально отработать технологично, компактно, чтобы с учётом этих беспрецедентных мер, которые приходится вводить для стабилизации ситуации, те сроки, которые сейчас обозначили, чтобы они были выдержаны. И плюс максимально в режиме онлайн с учётом обратной связи получать и реагировать на запросы. Понятно, что ситуация тяжёлая, градус возмущения достаточно высокий, но других инструментов, с учётом, что у нас всё технологическое оборудование на водозаборах как раз таки 70-х годов и подлежало технической модернизации только в виде замены отдельных элементов, других инструментов у нас нет, никакого чуда мы здесь не произведём. Надо с этим смириться и просто качественно отработать, чтобы сроки соблюсти, — заявил губернатор.

Михаил Развожаев добавил, что после решения острых проблем нужно вернуться к разработке программы модернизации системы водоснабжения.

Надо готовить программу модернизации, возвращаться к проекту всё-таки закрытой водоподачи с Чернореченскоговодохранилища на третий гидроузел, модернизации третьего гидроузла, дополнительные блоки ставить, модернизации фильтров. Это миллиарды рублей, но надо эту программу дорабатывать. Наброски были в разные годы, надо актуализировать к сегодняшним реалиям. Выйдем из кризиса и будем готовить технологическое решение, выходить на федеральный уровень, просить поддержки, – сказал Михаил Развожаев.

Говорили на заседании и об оценке ущерба, причинённого непогодой жителям Севастополя. По состоянию на утро 22 января остаются подтопленными 19 домовладений в двух муниципальных образованиях, сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Все необходимые группы были направлены уже в субботу по вашему поручению, полностью обеспечено взаимодействие с гражданами, и работа комиссии уже начата вместе с департаментом внутренней политики и внутригородскими муниципальными образованиями. Полностью всю имеем информацию не только по необходимому восстановлению предметов первой необходимости, но и по санитарной обработке местности, — доложил руководитель ведомства.

В пансионате «Лазурь» на данный момент находятся 5 человек, эвакуированных из зоны подтопления. На месте работают 170 человек и 50 единиц техники. В некоторых местах специалисты уже приступают к просушке домов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя