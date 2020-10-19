Водоснабжение Симферополя: «послаблений» графика не будет

А от аварий на сетях никуда не деться.

Осенние дожди, поворот погоды на холод дали новый импульс обращениям граждан к властям по поводу водоснабжения Симферополя и близлежащих сел: «нельзя ли дать горячую воду помыться», «не пора ли увеличить подачу воды, хотя бы в выходные». Нельзя. Воды больше не стало, вода по «жестким» графикам пока единственная мера. Это лейтмотив ответов властей.

Уважаемые крымчане, просим нас извинить. График будет одинаковый и в будни, и в выходные дни. По-другому не получается. Понятно, что хотелось бы, чтобы воды было побольше в выходные, но пока что объемы воды в водохранилищах и запасы, технические возможности не позволяют нам это сделать, — заявил сегодня Глава РК Сергей Аксёнов.

Только 16 про 18 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 80 обращений по водоснабжению, в колл-центр ГУП РК «Вода Крыма» — 274 звонка, а в Центр оперативного реагирования — 86 обращений. Людей интересовала не только возможность изменения графиков, но и аварии. Их на городских сетях на минувшей неделе было немало.

Ряд обращений по отсутствию воды и слабому давлению поступал от жителей дома 77 по улице Луговой. Дом запитан водой от сетей, которые стоят на балансе и обслуживаются Симферопольской районной больницей. Как выяснилось, давление на входе в многоквартирный дом низкое. Вода не всегда доходит до 5 этажа. Чтобы временно решить проблему для жильцов сделали врезку крана в подвальном помещении, — сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

По ее информации, окончательное решение данной проблемы возможно только путём строительства отдельного водовода для этого дома. Как сообщила глава администрации, вопросом уже занимается департамент капитального строительства профильные специалисты ГУП РК «Вода Крыма».

Кроме того, поступила жалоба на качество воды по улице Первомайская 3-в. По данному адресу требуется промывка внутридомовых сетей. Уже принимаем необходимые меры, чтобы качество воды улучшилось. Также по улице Маршала Василевского, 51 было обращение по низкому давлению на верхних этажах. Вышел из строя подкачивающий насос, необходимую деталь для ремонта уже заказали. В настоящее время насос включают в ручном режиме, – рассказала Елена Проценко.

Напомним, по графику вода подается в Симферополе и селах Симферопольского, Бахчисарайского районов. Также в ночное время отключается вода в Алуште, а в Белогорске – подается с пониженным давлением.